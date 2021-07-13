Исторический полет Ричарда Брэнсона в космос: сколько на этом заработала Virgin Galactic

Ракета Virgin Galactic провела долгожданный испытательный полет с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном и командой из 5 человек в воскресенье, 11 июля.

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На фоне этого акции компании Virgin Galactic взлетели на 22% в США. Цена активов компании поднялась выше февральского пика, который был рекордом. На Нью-Йоркской бирже стоимость ценных бумаг пошла вверх на 7,1%. Тогда как рыночная капитализация Virgin Galactic выросла примерно на 841 миллион долларов.

Добро пожаловать в новую космическую эру,

– сказал Брэнсон гостям комплекса Spaceport America

Virgin Galactic планирует начать активную работу с клиентами в начале 2022 года. Речь идет о почти 600 людях. Корпорация сообщила, что возобновит продажу билетов после летних тестовых полетов. Кроме того, стало известно, что стоимость билетов будет несколько выше, чем 250 тысяч долларов за место, как сообщалось ранее. С начала года акции компании подорожали вдвое, подняв их стоимость примерно к 11,8 миллиарда долларов.

Запись прямой трансляции полета Брэнсона: смотрите видео

Полет Virgin Galactic продемонстрировал, что космические поездки, которые когда-то были предметом научной фантастики, становятся неотъемлемой частью нашей реальности. Несмотря на то, что этот вид туризма пока доступен лишь ограниченному количеству сверхбогатых людей, это станет мощным импульсом для индустрии частных космических компаний, которые развивается бешеными темпами.

Я выглянул в окно, и вид просто потрясающий. Это очень дзен; там тоже очень мирно,

– рассказал Брэнсон о своих ощущениях в космосе.