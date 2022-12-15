Миллиардер из Японии планирует полет на Луну с Маском: что известно о его капитале

В прошлом году миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон организовали масштабную гонку. Бизнесмены из США и Великобритании совершили два отдельных полета в космос. Теперь к этому клубу стремится присоединяться бизнесмен из Японии.

Японский бизнесмен Юсаку Маедзава уже отобрал группу из восьми человек, которые присоединятся к нему во время полета на Луну на безвозмездной основе. Миллиардер начал этот процесс еще в марте 2021 года.

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Экипаж улетит в космос на Starship от компании Илона Маска. SpaceX. Миллиардеры начали работать над этим проектом только в 2018 году. И именно Юсаку Маедзава станет первым частным клиентом SpaceX. В общем, полет запланирован на 2023 год.

Что известно о японском миллиардере

На момент создания этого материала, издание Forbes оценивает в 1,7 миллиарда долларов. Максимально он владел состоянием в размере 3,1 миллиарда долларов. Это было в 2017 году. Бизнесмен входит до 30 самых богатых людей Японии.

Еще один бизнесмен из Японии весной 2022 года организовал поездку для украинской певицы Тины Кароль на его Родину. Больше о его бизнесе, капитале и профессиональном пути – читайте по этой ссылке

Его путь в большом бизнесе начался в 1998 году, когда он создал интернет-магазин одежды Zozotown. Акции материнской компании Zozo торгуются на японском фондовом рынке. Актуальная стоимость ценных бумаг колеблется на уровне 3320 иен или 24,17 доллара. А ее рыночная капитализация составляет 995,3 миллиарда иен (7,2 миллиарда долларов), согласно данным Yahoo! Finance.

В 2019 году Маедзава сообщил о решении покинуть пост генерального директора компании и продажу большей доли своих акций компании Yahoo Japan. Стоимость сделки оценили в более 2,3 миллиарда долларов.

Что известно об опыте с космическими полетами других миллиардеров: