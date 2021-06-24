Миллиардер Джек Ма ведет переговоры с Пекином: при чем здесь финансовые привычки китайцев

Корпорация Ant Group, которая принадлежит китайскому миллиардеру Джеку Ма, ведет переговоры с Пекином о создании компании по оценке кредитоспособности. Что известно о переговорах – читайте дальше.

Люди, которые знакомы с ситуацией, сообщают, что данные потребителей компании-гиганта попадут в сферу компетенции регуляторов. Переговорный процесс контролируют миллиардер Джек Ма и государственные китайские компании.

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Ant Group ведет переговоры с Пекином

Новую компанию планируется создать уже в третьем квартале 2021 года. Вполне вероятно, что это приведет к тому, что Ant Group уступит определенный контроль над объемами данных о финансовых привычки жителей Китая. Более 1 миллиарда людей используют приложение Ant's Alipay, чтобы тратить, занимать или инвестировать деньги. Информация, которую собирает и использует компания Джека Ма, – это один из секретов ее успеха в последние годы.

Новые переговоры Ant Group с Пекином / Фото Getty Images

Еще одной важной частью переговоров является вопрос контроля над новым юридическим лицом. Некоторые источники утверждают, что Пекин настаивает на том, чтобы последнее слово по развитию новой компании было за государственными акционерами. Кроме того, стороны рассматривают вероятность того, что Китай будет учитывать эти данные в контексте создания общенациональной базы данных. Потенциальным акционером новой фирмы является финансовый конгломерат со штаб-квартирой в Шанхае. Пока рано говорить о принятии окончательного решения, поскольку переговоры все еще продолжаются.

Представители компании Джека Ма отказались комментировать ситуацию. В прошлом Ant Group активно противостояла давлению со стороны финансовых регуляторов и отказывалась делиться данными. Корпорация мотивировала свой отказ отсутствием согласия клиентов. Однако, после отмены IPO компании ситуация кардинально изменилась. Весной корпорация все-таки пришлось уступить требованиям властей Китая и заявила, что станет финансовым холдингом под наблюдением центробанка.

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