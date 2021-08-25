Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачей

Финансовое благополучие – мечта многих людей. Однако, оказывается, что умение зарабатывать миллионы более распространенное явление, чем привыкли думать. Какая черта объединяет современных миллионеров – читайте дальше.

В 2020 году швейцарская международная финансовая компания Credit Suisse провела исследование по мировому богатству. Согласно этим данным, в США проживает более 20 миллионов человек, которые могут назвать себя миллионерами.

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Крис Хоган рассказал, какая черта объединяет большинство миллионеров

Американский автор и эксперт по личным финансам Крис Хоган опросил более 10 тысяч состоятельных людей, чтобы раскрыть их секрет успеха. Прежде всего он выяснил, что большинство миллионеров – это не богачи, путешествующие по миру, образ которых создают в медиа.

Это обычные люди, которые тяжело работают каждый день. Они не привлекают лишнего внимания,

– отметил Хоган.

Специалист по личным финансам добавил, что современные миллионеры зарабатывали свои капиталы постепенно, принимая мудрые решения. По словам Хогана, успех миллионеров часто напрямую зависит от определенного мировоззрения. Во время своих сессий Крис Хоган выяснил, что почти 97% богачей, с которыми он общался убеждены, что они сами контролируют свою судьбу.

Крис Хоган рассказал, что объединяет большинство миллионеров / Фото Unsplash

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