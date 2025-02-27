Трамп нацелился на новую "нефть", чтобы ударить по главному сопернику

Администрация президента США Дональда Трампа объявила свои планы по металлу, который важен для мировой экономики. Речь идет о меди. Финансовые рынки уже отреагировали на заявления команды лидера США.

Команда Трампа нацелилась на медь

В Трампе рассматривают возможность введения тарифов на медь, пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider. Этот металл называют нефтью нового поколения, ведь на спрос на него в последние годы стремительно растет. Медь– это важный металл для перехода на более экологичные источники энергии. Кроме того, металл используют в электромобилях и электрооборудовании.

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В Белом доме заявили, что американская промышленность зависит от меди, поэтому она должна производиться на национальном рынке. В администрации Трампа добавили, что потенциальные тарифы на медь– это также вариант сдержать конкурентную способность Китая на рынке. Напомним, что США и Китай– это две величайшие экономики мира.

Ранее Трамп уже ввел тарифы на алюминий и сталь для всех стран без исключения. По всей вероятности, что установление пошлины на импорт меди позволит американским компаниям получить больше возможностей для повышения цен и увеличить прибыль.

Как отреагировали рынки на планы администрации Трампа

После новостей о планах команды Трампа по меди выросли акции американской компании Freeport-McMoRan. Ценные бумаги взлетели в цене более чем на 4% в начале торгов в среду, 26 февраля, достигнув максимума за день на уровне 38, 89 доллара.

Состоянием на 27 февраля акции Freeport-McMoRan торгуются на уровне 37, 95 долларов за штуку. За день ценные бумаги подорожали на 3, 24%, по данным Google Финансы. Рыночная капитализация компании составляет 53, 13 миллиардов долларов.

Цены на медь также показывают положительную динамику на рынке. Тона металла на сегодняшний день стоит почти 9500 долларов. Этот показатель вырос за день на 0, 90%, а с начала года– на 7, 4%, информирует Markets Insider. Фьючерсы на медь торгуются на уровне 4, 68 доллара за фунт или примерно 0, 45 килограмма, по данным Trading Economics.