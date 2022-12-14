Масштабный обвал акций Tesla: эксперты видят потенциал для еще большего спада

Акции производителя электрокаров Tesla торгуются на самом низком уровне в истории, по меньшей мере, по одному показателю, поскольку компания должна разобраться с рядом проблем.

Среди основных вызовов производителя электрокаров уменьшение спроса в Китае, беспокойство инвесторов по поводу приоритетов основателя этой компании и миллиардера Илона Маска.

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Акции Tesla торгуются по рекордно низкой цене на рынке

Ценные бумаги производителя электромобилей с начала года подешевели на 52%. Акции добились своего минимума на рынке зафиксировали 22 ноября. Речь идет о цене на уровне 166,19 доллара за штуку. После этого компания не смогла существенно восстановить свои позиции, поскольку по состоянию на 12 декабря стоимость акций составила 167,82 доллара.

Дальше – больше! К моменту создания этого материала, ценные бумаги Tesla упали до 157,27 доллара за штуку, согласно данным Yahoo!Finance. По словам аналитиков, акции компании столкнулись с рядом серьезных проблем в канун 2023 года. В частности, речь идет о:

Спрос в Китае не отвечает ожиданиям, поэтому компания Илона Маска вынуждена сбавлять объемы производства и замедлить темпы найма новых работников;

Акционеры все больше переживают, что приобретение социальной сети Twitter миллиардером отрицательно влияет на позиции Tesla.

Прогнозы и оценки экспертов

Илон Маск впервые заговорил о намерении приобрести социальную сеть в апреле 2022 года. Финальные подписи под соглашением было поставлено в ноябре. За эти несколько месяцев акции компании Tesla упали в цене более чем на 35%.

Главный рыночный стратег в инвесткомпании Miller Tabak+Co заявил, что он больше всего обращает внимание на замедление темпов роста в Китае. Кроме того, эксперт подчеркнул, что пока Маск будет уделять много времени компании Twiiter, это будет сдерживать подорожание ценных бумаг производителя электрокаров. Специалист также поделился двумя прогнозам с учетом разных сценариев:

Улучшение ситуации со спросом в Китае, вероятнее всего, будет иметь положительное влияние на настроения инвесторов;

Но если оба текущих негативных фактора влияния и дальше будут актуальными, то стоимость акций компании может упасть до 150 долларов за штуку, прежде чем снова завоевать внимание инвесторов.

Аналитик с инвестиционной компании Wedbush Дэн Айвз заявил, что уже в следующем году еще одной проблемой производителя электрокаров станет давление со стороны инвесторов-активистов. Главная причина – снижение продолжающейся капитализации Tesla. Инвесторы даже могут выдвинуть ряд важных условий для компании. Речь идет о:

Начало возвратного выкупа акций;

Увеличение прибыли и т.д.

Ранее эксперт из компании Fundstrat Марк Ньютон говорил, что в 2023 году стоимость ценных бумаг Tesla может вообще рухнуть до 109 долларов за штуку, что на 35% ниже позиций компании на фондовом рынке по состоянию на 12 декабря По его словам, это может оказаться реальностью в условиях экстремального сценария.