На рынке нефти зафиксировали серьезный обвал цен: сколько стоят эталонные марки

Цены на нефть в ходе торгов упали до важных минимумов за 2022 год. Сколько стоят эталонные марки черного золота на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 6 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,74 доллара за баррель. С начала сессии котировка подешевела на 3,56%. По сравнению с предыдущей торговой сессией цена нефтяных котировок упала на 3,31 доллара.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,45 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 3,22%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым торговым днем стоимость сырья подешевела на 2,93 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 79,72 доллара за баррель (- 3,31 доллара);

за баррель (- 3,31 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 74,47 доллара за баррель (- 2,88 доллара)

Что влияет на стоимость нефти

Во вторник цены на известные марки нефти упали до своих минимумов за текущий год. Стоимость американской нефти рухнула до самого низкого уровня за последние почти 12 месяцев.

Аналогичную динамику продемонстрировали баррели сырья под маркой Brent, завершив торговый день с ценой ниже 80 долларов. Такой показатель зафиксировали во второй раз с начала 2022 года. Это реакция инвесторов на волатильность рынка в условиях неопределенной экономической ситуации, пишет Reuters.

Прогнозы экспертов по ценам на нефть