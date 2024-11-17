Илон Маск продолжает становиться все богаче

Последний рост капитала Илона Маска зафиксировали 16 ноября 2024 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Его крупнейшим активом являются акции компании Tesla, которые за последний месяц подорожали более чем на 46%, согласно данным Yahoo!Finance. На момент создания этого материала, ценные бумаги производителя электрокаров торгуются на уровне 320,72 доллара за штуку, демонстрируя рост. Рыночная капитализация компании составляет 1,03 триллиона долларов.

В последний раз состояние Илона Маска увеличилось на 6,82 миллиарда долларов или на 3%. На данный момент он владеет капиталом в размере 313 миллиардов долларов. С начала года бизнесмен стал богаче на 84,3 миллиарда долларов (+36,8%).

Напомним, что в начале недели Илон Маск фиксировал. За день его капитал вырос почти на 21 миллиард долларов. Главная причина подорожание акций Tesla на 9%. Благодаря этому его состояние оценили в 335 миллиардов долларов.

Далее – больше! По оценкам Business Insider, из-за стремительного ралли ценных бумаг Tesla состояние Маска ненадолго поднялось примерно до 342 миллиардов долларов, что превысило его рекордный показатель в 340,4 миллиарда долларов в 2021 году.

Важно! Будущий глава департамента по повышению эффективности правительства Илон Маск цинично высмеял заявление президента Владимира Зеленского о независимости Украины.

В то же время Илон Маск сталкивается с рядом вызовов. В частности, социальная сеть X (ранее Twitter) фиксирует стремительный отток пользователей, которые предпочитают платформе BlueSky.