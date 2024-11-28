Есть определенные лимиты, – Марченко рассказал о ситуации с заимствованиями для Украины

Украина готовится к новому бюджетному году. На этом фоне возникает вопрос относительно того, какая ситуация с заимствованиями будет дальше.

Заимствования для Украины

Украина не видит возможностей для ускорения рынка ОВГЗ на следующий год. Об этом рассказал Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

Стоит внимания В США запустят биржу, которая будет работать по особому графику

По его словам, Украина приблизилась к определенному пороговому значению заимствований: когда каждая дополнительная гривна заимствований фактически не несет никакого фискального эффекта.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Есть определенные лимиты. Нельзя заимствовать бесконечно. Речь идет не только об объемах заимствований. Все интересуются объемом. Важным является вопрос обслуживания. Если учитывать стоимость обслуживания, сумму которую мы платим за обслуживание, за погашение заимствований, то станет понятно, что продолжать дальше брать бесконечные заимствования под 15 – 16% нет смысла.

Министр финансов добавил, что на следующий год они ожидают, что объем заимствований составит не менее 40 миллиардов долларов, но ожидают существенного прироста. Он добавил, что сейчас они работают над стабилизацией ситуации. Кроме того, он отметил, что важно, чтобы рынок ОВГЗ функционировал.

Марченко добавил, что Минфин также не ожидает падения спроса со стороны банков, поскольку они вкладывают в основном средства клиентов, поэтому никаких сложностей для рынка даже с учетом повышения налогов на сегодня не видят.