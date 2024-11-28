В США заработает первая круглосуточная биржа

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила запуск круглосуточной биржи. Речь идет о фондовой бирже 24X National Exchange, которая и поделилась этой новостью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo! Finance.

Интересно Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

Это будет первая национальная биржа ценных бумаг в США, которая получила разрешение от регулятора торговаться акциями 23 часа в сутки и 5 дней в неделю. В то же время биржа должна придерживаться ряда дополнительных правил от Комиссии ценных бумаг и бирж. Это нужно для того, чтобы подтверждать, что биржа способна не нарушать Закон о биржах ценных бумаг.

Что известно о Комиссии по ценным бумагам и биржам США Это государственное агентство по ценным бумагам и биржам, которое функционирует с 1934 года. Регулятор контролирует соблюдение законодательства и торговлю ценными бумагами.

Напомним, что предложение по запуску круглосуточной биржи раскололо Уолл-Стрит. Сторонники этой идеи заявляли, что инвесторы стремятся иметь больше возможностей, чтобы быстро реагировать на новости в нерабочее время на американском рынке. Тогда как оппоненты предупреждают, что качество торговли может пострадать от меньших объемов, что может сделать ценообразование менее точным.