Как определяют лучшую нефть?

На мировом рынке главными ориентирами для ценообразования являются так называемые маркерные или эталонные сорта. Они определяют рыночную стоимость других видов сырья и служат своеобразным стандартом качества, пишет 24 Канал со ссылкой на Нефте Рынок.

Самыми известными эталонными сортами нефти являются американский WTI и европейский Brent.

Почему популярен сорт WTI?

Сорт WTI (West Texas Intermediate), известный также как Texas light sweet, добывают в Техасе. Его исторически используют как основной стандарт для США и стран Американского континента.

Интересно! Из-за легкой структуры WTI хорошо подходит для производства автомобильного топлива.

Почему популярен сорт Brent?

Brent (Brent Crude, Brent Blend, London Brent) добывают в Северном море на шельфовых месторождениях Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk, расположенных между Норвегией и Великобританией.

С 2007 года он является смесью нескольких сортов, но сохраняет статус основного европейского эталона.

Интересно! Нефть марки Brent имеет относительно высокий выход дизельного топлива и хорошо подходит для европейских нефтеперерабатывающих заводов, где спрос на дизель выше, чем на бензин.

Что такое Urals?

Свою позицию на рынке занимает российская Urals – смесь тяжелой и высокосернистой нефти из Поволжья и легкой нефти Западной Сибири. Из-за большего содержания серы и тяжелых фракций Urals считается менее качественной и обычно стоит дешевле WTI и Brent.