Состояние Безоса и Санчес: почему пара составила брачный контракт
- Лорен Санчес и Джефф Безос составили брачный контракт перед свадьбой в Венеции, что считается более выгодным для Безоса.
- Состояние Лорен Санчес оценивается в 30 миллионов долларов, тогда как состояние Джеффа Безоса составляет 232,7 миллиарда долларов.
Лорен Санчес вышла замуж за одного из самых богатых мужчин в мире. Впрочем, сама невеста также обладает немаленьким состоянием.
Какое состояние у Лорен Санчес
Состояние Лорен Санчес оценивается в 30 миллионов долларов, основной доход ей приносит работа телеведущей и предпринимательская деятельность. Кроме того, она занимает должность заместителя председателя Bezos Earth Fund – фонда, куда она и ее будущий муж инвестировали 10 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.
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Мы действительно хотим максимально эффективно использовать вложенные средства. Речь не о том, чтобы просто раздать деньги. Речь о том, чтобы быть вовлеченными в это. Мне кажется, Джефф и я действительно сосредоточены на долгосрочной приверженности к вопросам климата и полны оптимизма в этом направлении,
– объяснила Санчес.
Интересно! Миллиардер Amazon и бывшая журналистка начали отношения в 2018 году и поженились в 2023-м. Пару неоднократно видели вместе на громких мероприятиях, таких как Met Gala и вечеринка Vanity Fair после церемонии "Оскар".
Какое состояние у Джеффа Безоса
Джеффа Безос является основателем и исполнительным председателем Amazon, владеет The Washington Post и космической компанией Blue Origin. При этом он намерен пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.
Самое сложное – понять, как сделать это эффективно. Это непросто. Создание Amazon тоже было нелегким делом – понадобилось много усилий, талантливых и трудолюбивых коллег. Я думаю, и Лорен согласится, что благотворительность в этом смысле очень похожа,
– отметил миллиардер.
Важно! Состояние Джеффа Безоса составляет 232,7 миллиарда долларов.
Что в брачном договоре Лорен Санчес и Джефф Безоса
Как отмечается, пара действительно заключила брачный договор перед свадьбой в Венеции. Многие эксперты считают, что брачный контракт в новых отношениях выгоднее именно для Безоса.
Лорен может быть заинтересована в разделе имущества, но по факту именно Джефф выигрывает от наличия договора. Он, вероятно, также примет во внимание условия первого развода – ведь они могут повлиять на содержание нового брачного соглашения,
– подчеркнул юрист.
Безос не имел брачного контракта с его первой женой Маккензи Скотт. После развода в 2019 году она получила акции Amazon на сумму 38 миллиардов долларов, что дало ей долю в компании в размере 4%.