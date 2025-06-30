Состояние Безоса и Санчес: почему пара составила брачный контракт

Лорен Санчес вышла замуж за одного из самых богатых мужчин в мире. Впрочем, сама невеста также обладает немаленьким состоянием.

Какое состояние у Лорен Санчес

Состояние Лорен Санчес оценивается в 30 миллионов долларов, основной доход ей приносит работа телеведущей и предпринимательская деятельность. Кроме того, она занимает должность заместителя председателя Bezos Earth Fund – фонда, куда она и ее будущий муж инвестировали 10 миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo.

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Мы действительно хотим максимально эффективно использовать вложенные средства. Речь не о том, чтобы просто раздать деньги. Речь о том, чтобы быть вовлеченными в это. Мне кажется, Джефф и я действительно сосредоточены на долгосрочной приверженности к вопросам климата и полны оптимизма в этом направлении,

– объяснила Санчес.

Интересно! Миллиардер Amazon и бывшая журналистка начали отношения в 2018 году и поженились в 2023-м. Пару неоднократно видели вместе на громких мероприятиях, таких как Met Gala и вечеринка Vanity Fair после церемонии "Оскар".

Какое состояние у Джеффа Безоса

Джеффа Безос является основателем и исполнительным председателем Amazon, владеет The Washington Post и космической компанией Blue Origin. При этом он намерен пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Самое сложное – понять, как сделать это эффективно. Это непросто. Создание Amazon тоже было нелегким делом – понадобилось много усилий, талантливых и трудолюбивых коллег. Я думаю, и Лорен согласится, что благотворительность в этом смысле очень похожа,

– отметил миллиардер.

Важно! Состояние Джеффа Безоса составляет 232,7 миллиарда долларов.

Что в брачном договоре Лорен Санчес и Джефф Безоса

Как отмечается, пара действительно заключила брачный договор перед свадьбой в Венеции. Многие эксперты считают, что брачный контракт в новых отношениях выгоднее именно для Безоса.

Лорен может быть заинтересована в разделе имущества, но по факту именно Джефф выигрывает от наличия договора. Он, вероятно, также примет во внимание условия первого развода – ведь они могут повлиять на содержание нового брачного соглашения,

– подчеркнул юрист.

Безос не имел брачного контракта с его первой женой Маккензи Скотт. После развода в 2019 году она получила акции Amazon на сумму 38 миллиардов долларов, что дало ей долю в компании в размере 4%.