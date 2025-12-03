Банки на продажу: их реализуют уже на этой неделе

На этой неделе запланирована продажа активов 8 банков. Речь идет об учреждениях, которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов. Уже известна начальная цена всех лотов – 644,4 миллиона гривен.

Что известно о продаже указанных 8 банков?

Реализация будет осуществляться через систему Prozorro, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из них на сумму 423,6 миллиона гривен на продажу выставлены права требования по кредитам, и на сумму 191,4 миллиона гривен – объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 29,4 миллиона гривен,

– сообщает ФГВФЛ.

Чьи именно активы будут реализовываться:

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" – планируется продажа активов на 489,7 миллиона гривен. Из них – 303 миллион гривен – это права и требования по кредитам, а 157,4 миллиона гривен – это объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме этого, 29,4 миллиона гривен – составила дебиторская задолженность.

АО "МР БАНК" – активы этого учреждения имеют начальную цену – 85,9 миллиона гривен. Требования по кредитам составляют – 11,4 миллиона гривен. А дебиторская задолженность перед банком достигла – 0,02 миллиона гривен.

АО "КОМИНВЕСТБАНК" – активы оценили в 28,7 миллиона гривен.

ПАО "КСГ БАНК" – начальная цена активов – 14,1 миллиона гривен.

АО "БАНК СИЧ" – в целом активы оценили в 8,4 миллиона гривен.

АО "МЕГАБАНК" – активы оценивают в 4,1 миллиона гривен;

АО "БАНК ФОРВАРД" – начальная стоимость активов – 1,9 миллиона гривен;

АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" – активы имеют начальную цену – 0,3 миллиона гривен.

Нужно понимать, что это только начальные цены. Деньги, полученные от продажи, будут использованы для расчетов с кредиторами.

Почему продают активы этих банков?

Активы этих банков реализуются, поскольку их ликвидируют. Например, как сообщает НБУ, для АО "БАНК СИЧ" регулятор решил отозвать лицензию еще в октябре 2022 года. Хотя признали неплатежеспособным это финучреждение значительно раньше.

9 августа 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "БАНК СИЧ" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств,

– отметил регулятор.

Интересно! В начале ноября этого года еще один банк признали неплатежеспособным. На этот раз речь идет о – АО "РВС Банк".

Что известно о кредитах ФГВФЛ?