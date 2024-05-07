Легендарный Уоррен Баффет официального представил своего преемника в Berkshire Hathaway

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффет сообщил, кто станет его заместителем в Berkshire Hathaway. Еще в 2018 году он называл имена двух главных кандидатов.

Уоррен Баффет выбирал между заместителем председателя совета директоров по нестраховым операциям (Грег Абель) и руководителем страхового бизнеса Berkshire Hathaway (Аджит Джейн).

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Баффет рассказал о своем преемнике

Уоррен Баффет, которому в августе исполнится 94 года, планирует передать управление инвестиционной компанией Berkshire Hathaway 61-летнему Грегу Абелю. Ранее легендарный инвестор сообщал, что один из важных критериев выбора – возраст. Абель на 10 лет моложе Джейна.

По словам Баффета, Грег Абель будет иметь решающее слово относительно инвестиционных решений Berkshire Hathaway после того, как он отойдет от управления компанией.

Информацию о возможных преемниках Уоррена Баффета на посту генерального директора в Berkshire Hathaway долго скрывали. Однако инвестиционная компания отмечала, что у нее есть детальный план действий на случай, если с ее основателем что-то произойдет.

Путь Грега Абеля в Berkshire Hathaway:

Он начал работать в инвестиционной компании в 1999 году;

В 2008 году Абель стал генеральным директором одной из крупнейших ее портфельных компаний MidAmerican Energy, название которой через шесть лет изменили на Berkshire Hathaway Energy;

Абель отвечал за крупнейшие сделки по приобретению энергетических компаний, благодаря которым компания Berkshire Hathaway Energy стала одним из самых быстрорастущих и прибыльных подразделений конгломерата Уоррена Баффета.

Стоит добавить, что Грег Абель стал известным именно как наследник Баффета еще в 2021 году. Соответствующее заявление нечаянно сделал на собрании акционеров партнер Баффета Чарли Мангер, который умер в 2023 году.

Что известно о текущем состоянии дел в Berkshire Hathaway

За первый квартал 2024 года операционная прибыль на 39%, по данным CNBC. Тогда как чистая прибыль компании за январь – март составила 12,7 миллиарда долларов, или 8,825 тысячи долларов в расчете на акцию класса "А".

На сегодня объем свободных средств в распоряжении компании составляет 189 миллиардов долларов, тогда как активы в ее управлении оценивают в 362 миллиарда долларов с учетом текущих цен на бирже.

На момент создания этого материала, личный капитал Уоррена Баффета Forbes оценивает в 133 миллиарда долларов. Акции Berkshire Hathaway класса "А", по данным Yahoo!Finance, сейчас стоят 608 794 долларов. Ценные бумаги компании класса "B" торгуются на уровне 404,92 доллара.