По валютному курсу, кувейтский динар уже не одно десятилетие удерживает статус самой дорогой валюты мира. Его стоимость более чем в три раза превышает стоимость доллара.

Какой курс кувейтского динара?

Кувейтский динар остается самой дорогой валютой в мире по стоимости одной единицы. По состоянию на 30 июля его курс равен 3,27 доллара США, пишет 24 Канал.

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Он был введен в 1961 году и заменил рупию Персидского залива, которая приравнивалась к индийской рупии. Изначально курс динара был зафиксирован на уровне одного фунта стерлингов.

Что происходило с кувейтским динаром?

В 1990 году, после вторжения Ирака в Кувейт, динар временно вышел из обращения: его заменили на иракский динар. При этом большое количество банкнот было похищено оккупационными войсками.

Важно! После освобождения страны кувейтский динар был восстановлен. Также была выпущена новая серия банкнот, чтобы заменить прежние, включая те, что были украдены.

Во время глобального финансового кризиса 2008 года Кувейт принял ряд мер для защиты своей экономики и стабильности валюты. Среди них – вливание капитала в банковскую систему, гарантия по депозитам и меры по снижению влияния кризиса.

Почему кувейтский динар настолько ценен?

До открытия месторождений нефти экономика Кувейта держалась на традиционных отраслях – рыболовстве, добыче жемчуга и торговле. Однако открытие нефти в 1938 году кардинально изменило экономику страны, став основой для ее стремительного развития.

Интересно! Богатые запасы нефти стали ключевым фактором укрепления экономики и роста стоимости национальной валюты.

Высокая стоимость кувейтского динара обусловлена несколькими ключевыми причинами:

Кувейт имеет сильную и устойчивую экономику благодаря огромным запасам нефти и эффективному управлению ресурсами;

фиксированный обменный курс динара, привязан к корзине иностранных валют, помогает сохранять его стабильность даже в условиях нестабильности на мировом рынке;

Центральный банк Кувейта регулирует объем денежной массы в зависимости от потребностей экономики;

При этом курс кувейтского динара напрямую зависит от мировых цен на нефть, поскольку страна остается крупным ее экспортером. Соответственно, колебания цен на "черное золото" могут влиять и на стоимость национальной валюты.