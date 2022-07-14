Топовые криптовалюты мира демонстрируют разную динамику: что происходит

Рынок криптовалют второй день подряд сохраняет положительную динамику на общем уровне. Тем не менее, цифровые монеты демонстрируют разносторонние направления котировок. Сколько стоят топовые криптовалюты мира – читайте дальше.

В четверг, 14 июля, рынок криптовалют вышел на общую капитализацию на уровне 887,37 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap. За сутки этот показатель вырос на 0,25%.

Актуально Нефть восстанавливается после резкого падения: что драйвит цены

Стоимость криптовалют на 14 июля

Актуальный курс биткоина на сегодняшний день составляет 19 747 долларов (– 28 долларов). В то же время рыночная капитализация цифровой монеты остановилась на уровне 377,04 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk. Вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – торгуется на рынке по цене на уровне 1084 доллара за штуку (+12 долларов).

Общая рыночная стоимость криптовалюты составляет 129 миллиардов долларов США. Исторические ценовые пики этих виртуальных валют зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда цифровые монеты торговались на следующих уровнях:

Биткоин – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 56,83% ;

за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на ; Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 70,23%.

Что касается других криптовалют, которые тоже достаточно популярны среди инвесторов и в целом на рынке, то их показатели изменились следующим образом, согласно данным CoinDesk:

Dogecoin – 0,059900 доллара за монету, за последние 24 часа монета упала в цене на 2,62%, рыночная капитализация составляет 8,10 миллиарда долларов;

за монету, за последние 24 часа монета упала в цене на рыночная капитализация составляет долларов; Cardano – 0,420400 доллара за монету, за 24 часа монета обесценилась на 2,48% , ее рыночная капитализация остановилась на уровне 14,07 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета обесценилась на , ее рыночная капитализация остановилась на уровне долларов; Solana – 33,79 доллара за монету (+0,02 доллара), рыночная капитализация – 17,74 миллиарда долларов.

Прогнозы и заявления о криптовалюте:

В немецком Deutsche Bank считают, что курс биткоина имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg;

Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

Достойно внимания – назвали дату обсуждения 7 пакета санкций ЕС против россии: смотреть видео