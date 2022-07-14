Топовые криптовалюты мира демонстрируют разную динамику: что происходит
Рынок криптовалют второй день подряд сохраняет положительную динамику на общем уровне. Тем не менее, цифровые монеты демонстрируют разносторонние направления котировок. Сколько стоят топовые криптовалюты мира – читайте дальше.
В четверг, 14 июля, рынок криптовалют вышел на общую капитализацию на уровне 887,37 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap. За сутки этот показатель вырос на 0,25%.
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Стоимость криптовалют на 14 июля
Актуальный курс биткоина на сегодняшний день составляет 19 747 долларов (– 28 долларов). В то же время рыночная капитализация цифровой монеты остановилась на уровне 377,04 миллиарда долларов, сообщает CoinDesk. Вторая по популярности криптовалюта в мире – Ethereum – торгуется на рынке по цене на уровне 1084 доллара за штуку (+12 долларов).
Общая рыночная стоимость криптовалюты составляет 129 миллиардов долларов США. Исторические ценовые пики этих виртуальных валют зафиксировали в ноябре 2021 года. Тогда цифровые монеты торговались на следующих уровнях:
- Биткоин – 68 990 долларов за монету; с начала года криптовалюта обесценилась на 56,83%;
- Ethereum – 4865 долларов за монету; за аналогичный период цифровая монета подешевела на 70,23%.
Что касается других криптовалют, которые тоже достаточно популярны среди инвесторов и в целом на рынке, то их показатели изменились следующим образом, согласно данным CoinDesk:
- Dogecoin – 0,059900 доллара за монету, за последние 24 часа монета упала в цене на 2,62%, рыночная капитализация составляет 8,10 миллиарда долларов;
- Cardano – 0,420400 доллара за монету, за 24 часа монета обесценилась на 2,48%, ее рыночная капитализация остановилась на уровне 14,07 миллиарда долларов;
- Solana – 33,79 доллара за монету (+0,02 доллара), рыночная капитализация – 17,74 миллиарда долларов.
Прогнозы и заявления о криптовалюте:
- В немецком Deutsche Bank считают, что курс биткоина имеет все шансы снова взлететь до 28 тысяч долларов за монету. Причем, вполне возможно, что это произойдет уже к концу 2022 года. Прибавляют что ситуация будет зависеть от динамики на рынке акций в США, информирует Bloomberg;
- Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает криптовалюты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.