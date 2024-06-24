Масштабный обвал на крипторынке: насколько сильно упали биткоин и Ethereum

На рынке криптовалют начали фиксировать падение цен в пятницу, 21 июня. В начале новой недели биткоин и другие цифровые монеты продолжают обесцениваться.

Падение цен на криптовалюты началось, поскольку инвесторы начали более осторожно относиться к рисковым активам.

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Что происходит с биткоином

За последние 24 часа флагман рынка криптовалют – биткоин – упал в цене на 5,19% и торгуется на уровне 60 995 долларов за монету, согласно данным CoinMarketCap. Напомним, что в середине апреля эта криптовалюта зафиксировала новый исторический рекорд на рынке – почти 74 тысяч долларов за монету на фоне роста спроса из-за одобрения спотовых биржевых фондов в США.

Старший рыночный аналитик FxPro заявил, что по-прежнему не заметно технически важных уровней поддержки в районе 60 тысяч долларов. По его словам, дальше "медведям" на рынке, которые активизируются во время обесценивания активов, будет не так просто. Эксперт также подметил, что следующий чувствительный уровень для монеты колеблется на уровне 58 тысяч долларов.





Как изменилась стоимость биткоина за 12 месяцев:

За 5 дней криптовалюта подешевела на 8,37%;

Спад за месяц оценили в 11,81%;

В течение 3 месяцев биткоин подешевел на 14,03%;

С начала 2024 года цифровая монета подорожала на 45,26%;

Тогда как в годовом исчислении монета прибавила в цене почти на 102%, согласно данным Market Watch.

Как изменился курс Ethereum

Вторая по популярности монета на крипторынке – Ethereum – также демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Цифровая монета подешевела на чуть более, чем 5% за 24 часа и торгуется на уровне 3314 долларов за штуку.

Напомним, в 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США сделала первый шаг к одобрению спотовых биржевых фондов для Ethereum. Окончательное решение этого вопроса ожидают до конца лета. Накануне решения американского регулятора, курс Ethereum приблизился к историческому максимуму.

Динамика Ethereum за 12 месяцев:

За последние 5 дней криптовалюта упала в цене на 5,69%;

В течение 1 месяца монета подешевела на 14,76%;

За 3 месяца спад для цифровой монеты оценили в 8,67%;

С января 2024 года цифровая монета подорожала на 44,90%;

За 12 месяцев Ethereum вырос в цене почти на 79%, согласно данным Market Watch.

Отрицательную динамику на крипторынке фиксируют и мне цифровые монеты. В частности, криптовалюта Solana подешевела на 5,44%, монета Cardano упала в цене на 3,78%. Тогда как Dogecoin подешевел на 5,74%, согласно данным CoinMarketCap. В общем капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 4,69% до 2,24 триллиона долларов за последние сутки.