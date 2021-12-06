Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 6 декабря

На понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар остался без изменений, евро слабеет относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США без изменений – 27,29 гривны.

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В то же время стоимость европейской валюты упала. Курс евро остановился на уровне 30,83 гривны, что на 11 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,32 – 27,34.

Евро – 30,85 – 30,87.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,18 гривны, продажа – 27,41 гривны.

Евро: покупка – 30,62 гривны, продажа – 31,00 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

, а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала