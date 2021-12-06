Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 6 декабря
6 декабря 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
На понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар остался без изменений, евро слабеет относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США без изменений – 27,29 гривны.
Стоит ли грустные рекорды: как защитить свои деньги от инфляции
В то же время стоимость европейской валюты упала. Курс евро остановился на уровне 30,83 гривны, что на 11 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,32 – 27,34.
- Евро – 30,85 – 30,87.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,18 гривны, продажа – 27,41 гривны.
- Евро: покупка – 30,62 гривны, продажа – 31,00 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.