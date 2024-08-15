Китайские банки повысили курс юаня для россиян во время "идеального шторма"

Китайские банки снова изменили условия сотрудничества с россиянами. Кредиторы просто изменили курс юаня для импортеров из России.

Россияне попали в идеальный шторм из-за Китая

Китайские банки повысили курс юаня для российских импортеров, по данным российских СМИ. До этого стоимость валюты для россиян, которые сотрудничают с Китаем, была близкой к официальному курсу, который устанавливает центральный банк страны. Однако на этой неделе ситуация кардинально изменилась из-за решения кредиторов.

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В сельских банках, которые на прошлой неделе снова начали принимать рубли из России почти для всех видов платежей, тоже повысили курс юаня на 5,5% – 7%. В России также вырос курс юаня.

С начала августа курс китайской валюты колебался на уровнеПо состоянию на 15 августа центральный банк установил курс на уровне 12,07 рубля за юань. Но китайские банки продают валюту еще дороже. Речь идет о более 13 рублей за юань.

По факту российские импортеры попали в идеальный шторм, ведь снижение курса рубля совпало с фрагментацией валютного рынка. Напомним, что 12 августа должен был быть дедлайн, который установили США на сворачивание операций с Московской фондовой биржей, но этот срок продлили еще на два месяца. Однако китайские банки уже резко сократили объемы операций на бирже. Кроме того, иностранные банки ввели новую классификацию юаней: