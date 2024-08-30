Главный конкурент США активно скупает доллары

Крупные государственные банки в Китае начали покупать американские доллары. Это связано с ситуацией, которая сложилась для курса юаня.

Китай скупает доллары США

По словам лиц, которые знакомы с ситуацией, китайские банки в пятницу начали покупать доллар США на валютном рынке. Государственные кредиторы в Поднебесной, как правило, действуют от имени центрального банка на валютном рынке страны, однако они также могут торговать от своего имени.

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Сейчас главная цель китайских банков – замедлить рост юаня. Курс валюты достиг максимума за 8 месяцев. На прошлой неделе стало известно, что китайские власти за кулисами работали над тем, чтобы не допустить резкого скачка курса юаня, который может пошатнуть хрупкие внутренние финансовые рынки и нанести ущерб экспортерам.

За ситуацией с юанем также пристально следят рынки. В частности, они ожидают, может ли резкий рост курса юаня побудить экспортеров начать конвертировать в юань накопленную выручку на сумму около 500 миллиардов долларов США.