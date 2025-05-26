Курс рубля к гривне: какая валюта имеет лучшие перспективы на ближайшие годы
- Курс гривны формируется решениями НБУ, тогда как курс рубля зависит от цен на нефть и бюджетного дефицита России.
- Гривна будет стабильной, а рубль может девальвировать на 10-30% из-за нестабильных цен на нефть.
Курс рубля к гривне изменил динамику на рынке. Однако стоит учитывать, что курсы гривны и рубля формируются в очень разных условиях.
Курс рубля к гривне
Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом рассказал, что курс украинской гривны и российского рубля формируются с учетом различных факторов.
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- Что влияет на курс гривны
Курс гривны сейчас зависит исключительно от решений НБУ, который является максимально независимым институтом. НБУ не учитывает другие факторы, кроме своих возможностей, своего видения макроэкономической ситуации.
К тому же золотовалютные резервы Украины сейчас на историческом максимуме – почти 47 миллиардов долларов, поэтому Нацбанк может сглаживать любые колебания.
- Что влияет на курс рубля
Зато курс рубля формируется совершенно иначе. Прежде всего, курс российской валюты зависит от цен на нефть: чем меньше цена на нефть, при условии что рубль "держится", тем больше становится дефицит федерального бюджета России.
Для понимания, в начале года этот показатель достиг 3,7 триллиона рублей,
– добавляет Гетман.
Напомним! В мае цены на нефть упали до минимума за 4 года.
Какой курс гривны к рублю сегодня
- 26 мая, курс колеблется на уровне 0,52 гривны, зафиксировав спад на 1,18%, по данным Google Финансы.
- В то же время средний курс рубля в банках Украины составляет 0,30 гривны (покупка) – 0,45 гривны (продажа), по данным "Минфин". К примеру, 100 российских рублей это 30 гривен в Украине, а 1000 рублей – 300 гривен.
Обратите внимание! С 24 февраля 2024 года в Украине запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей, согласно постановлению НБУ. Это означает, что обменять российские рубли в Украине не получится.
Что будет с курсом гривны и рубля
Олег Гетман подчеркивает, что гривна будет максимально стабильной на рынке. Более того, Нацбанк имеет все возможности для того, чтобы поддерживать курс национальной валюты. И исключительно из-за определенных внешних факторов, например торговый баланс, украинская гривна будет постепенно, ежегодно "сползать" в цене. Возможно на следующий год курс будет на уровне 44 гривны за доллар, а еще через год – 45 гривен за доллар.
Тогда как российские власти будут пытаться уменьшить дефицит бюджета, а это означает постепенная девальвация рубля. В течение 1 – 2 лет курс рубля будет очень нестабильным,
– подметил эксперт.
В долгосрочной перспективе валюта может подешеветь на 10%, 20% или даже 30%, поскольку нефть сейчас торгуется на минимальных уровнях. К тому же нет оснований считать, что цены на нефть будут расти.