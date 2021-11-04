Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 4 ноября
4 ноября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На четверг, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В четверг, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,24 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской резко упала. Курс евро остановился на уровне 30,36 гривны, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,25 – 26,27.
- Евро – 30,39 – 30,42.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,20 гривны, продажа – 26,38 гривны.
- Евро: покупка – 30,21 гривны, продажа – 30,57 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
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