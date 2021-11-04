Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 4 ноября

На четверг, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 4 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,24 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской резко упала. Курс евро остановился на уровне 30,36 гривны, что на 13 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,25 – 26,27.

Евро – 30,39 – 30,42.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,20 гривны, продажа – 26,38 гривны.

Евро: покупка – 30,21 гривны, продажа – 30,57 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

, а по состоянию на конец года – гривен. В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

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