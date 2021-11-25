Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 25 ноября

На четверг, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар укрепляется относительно украинской гривны, тогда как евро упал в цене.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 25 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,93 гривны, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,17 гривны, что на 6 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,98 – 27,00.

Евро – 30,22 – 30,24.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,82 гривны, продажа – 27,06 гривны.

Евро: покупка – 30,03 гривны, продажа – 30,41 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году достигнет отметки в 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара остановится на уровне 28,50 гривны , а к концу года он вырастет до 29 гривен.

, а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала