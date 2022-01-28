Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 28 января

На пятницу, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар укрепляется относительно украинской гривны, тогда как евро слабеет.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 28 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,99 гривны, что на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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В то же время стоимость европейской валюты упала. Курс евро остановился на уровне 32,34 гривны, что на 14 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,90–28,92.

Евро – 32,25 – 32,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,80 гривны, продажа – 29,09 гривны.

Евро: покупка – 32,17 гривны, продажа – 32,63 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала