Доллар и евро стремительно растут в цене: курс валют на 27 октября

На среду, 27 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются по отношению к украинской гривне.

Официальный курс доллара и евро

В среду 27 октября Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,41 гривны, что на 6 копеек больше чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,67 гривны, что на 10 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,42 – 26,44.

Евро – 30,68 – 30,70.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,32 гривны, продажа – 26,54 гривны.

Евро: покупка – 30,44 гривны, продажа – 30,80 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.

а по состоянию на конец года – гривен. В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала