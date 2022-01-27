Доллар и евро продолжают расти в цене: курс валют на 27 января

На четверг, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,80 гривны, что на 13 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже резко пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 32,48 гривны, что на 18 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,80–28,82.

Евро – 32,50 – 32,52.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,65 гривны, продажа – 28,92 гривны.

Евро: покупка – 32,24 гривны, продажа – 32,67 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала