Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 26 октября

Во вторник, 26 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар укрепляется относительно украинской гривне, тогда как курс евро не изменился.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 26 октября, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,35 гривен, что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на том же уровне, что и днем ​​раньше – 30,57 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,43 – 26,45.

Евро – 30,68 – 30,70.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,28 гривны, продажа – 26,48 гривны.

Евро: покупка – 30,42 гривны, продажа – 30,77 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

, а по состоянию на конец года – гривен. В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала