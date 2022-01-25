Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 25 января
25 января 2022 , 08:43Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар укрепляется относительно украинской гривны, тогда как евро теряет позиции.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,37 гривны, что на 5 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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В то же время стоимость европейской валюты снизилась. Курс евро остановился на уровне 32,06 гривны, что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,58–28,60.
- Евро – 32,29 – 32,31.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,36 гривны, продажа – 28,68 гривны.
- Евро: покупка – 31,98 гривны, продажа – 32,44 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.