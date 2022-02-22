Доллар и евро существенно выросли в цене: курс валют на 22 февраля
22 февраля 2022 , 08:39Читати новину українською
Во вторник, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американской и европейской валютам. Доллар и евро продолжают расти в цене.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 22 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,48 гривны, что на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 32,29 гривны, что на 9 копеек больше днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,59 – 28,61.
- Евро – 32,40 – 32,42.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,37 гривны, продажа – 28,77 гривны.
- Евро: покупка – 32,15 гривны, продажа – 32,67 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.