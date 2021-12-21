НБУ снова изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 21 декабря
21 декабря 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар укрепляется относительно украинской гривны, тогда как евро теряет позиции.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 21 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,28 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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В то же время стоимость европейской валюты начала падать. Курс евро остановился на уровне 30,77 гривны, что на 9 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,28 – 27,30.
- Евро – 30,82 – 30,84.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,14 гривны, продажа – 27,33 гривны.
- Евро: покупка – 30,48 гривны, продажа – 30,89 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.