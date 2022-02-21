Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 21 февраля
21 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
На понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американской и европейской валютам. Доллар укрепляет свои позиции.
Официальный курс доллара и евро
На понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,34 гривны, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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В то же время стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на уровне 32,20 гривны.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 28,41 – 28,43.
- Евро – 32,24 – 32,26.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,60 гривны.
- Евро: покупка – 32,00 гривны, продажа – 32,52 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.