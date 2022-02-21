Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 21 февраля

На понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американской и европейской валютам. Доллар укрепляет свои позиции.

Официальный курс доллара и евро

На понедельник, 21 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,34 гривны, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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В то же время стоимость европейской валюты не изменилась. Курс евро остался на уровне 32,20 гривны.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,41 – 28,43.

Евро – 32,24 – 32,26.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,25 гривны, продажа – 28,60 гривны.

Евро: покупка – 32,00 гривны, продажа – 32,52 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала