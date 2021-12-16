Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 16 декабря

На четверг, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,20 гривны, что на 20 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,62 гривны, что на 9 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,16 – 27,18.

Евро – 30,58 – 30,60.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,05 гривны, продажа – 27,29 гривны.

Евро: покупка – 30,38 гривны, продажа – 30,80 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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