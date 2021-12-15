Доллар и евро резко выросли в цене: курс валют на 15 декабря
15 декабря 2021 , 08:45Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 15 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 15 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,00 гривны, что на 12 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,53 гривны, что на 20 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,06 – 27,08.
- Евро – 30,58 – 30,60.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,91 гривны, продажа – 27,12 гривны.
- Евро: покупка – 30,26 гривны, продажа – 30,65 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.
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