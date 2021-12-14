Доллар и евро продолжают падать в цене: курс валют на 14 декабря
14 декабря 2021 , 10:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 14 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 14 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,88 гривны, что на 14 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты снова снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,33 гривны, что на 12 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,92 – 26,94.
- Евро – 30,41 – 30,43.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,84 гривны, продажа – 27,06 гривны.
- Евро: покупка – 30,18 гривны, продажа – 30,55 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.