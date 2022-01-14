Доллар и евро продолжают расти в цене: курс валют на 14 января

На пятницу, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 14 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,74 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже резко выросла. Курс евро остановился на уровне 31,78 гривны, что на 30 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,85 – 27,87.

Евро – 31,95 – 31,97.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,71 гривны, продажа – 27,95 гривны.

Евро: покупка – 31,55 гривны, продажа – 32,02 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

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