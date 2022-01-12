Доллар и евро продолжают расти в цене: курс валют на 12 января
12 января 2022 , 08:59Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 12 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 12 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,51 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже выросла. Курс евро остановился на уровне 31,17 гривны, что на 5 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,61 – 27,63.
- Евро – 31,27 – 31,29.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,47 гривны, продажа – 27,70 гривны.
- Евро: покупка – 30,96 гривны, продажа – 31,38 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.