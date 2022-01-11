Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 11 января
11 января 2022 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 11 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 11 января, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день. За один доллар нужно заплатить 27,50 гривны.
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Стоимость европейской валюты пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 31,12 гривны, что на 1 копейку больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,51 – 27,53.
- Евро – 31,07 – 31,09.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,39 гривны, продажа – 27,61 гривны.
- Евро: покупка – 30,83 гривны, продажа – 31,25 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.