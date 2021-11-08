Доллар и евро приблизились к важным психологическим отметкам: курс валют на 8 ноября

На пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,10 гривны, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 30,09 гривны, что на 19 копеек меньше, чем в прошлую пятницу.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,09 – 26,11.

Евро – 30,08 – 30,10.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,05 гривны, продажа – 26,27 гривны.

Евро: покупка – 29,98 гривны, продажа – 30,34 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, среднегодовой курс доллара в 2022 году будет составлять 27,41 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.

а по состоянию на конец года – гривен. В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала