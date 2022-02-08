Доллар и евро падают в цене: курс валют на 8 февраля
8 февраля 2022 , 08:56Читати новину українською
Во вторник, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро ослабевают относительно гривны.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28 гривен, что на 15 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Интересно От валют к металлам: чего ждать от рынков в 2022 году
Стоимость европейской валюты тоже падает. Курс евро остановился на уровне 32,07 гривны, что на 20 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,94 – 27,96.
- Евро – 31,95 – 31,97.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,82 гривны, продажа – 28,11 гривны.
- Евро: покупка – 31,72 гривны, продажа – 32,17 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара США в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики указали, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.
- В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года прогнозируют, что доллар будет стоить 28,70 гривны.