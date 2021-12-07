Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 7 декабря
7 декабря 2021 , 09:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,38 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,91 гривны, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,30 – 27,32.
- Евро – 30,82 – 30,84.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,22 гривны, продажа – 27,44 гривны.
- Евро: покупка – 30,65 гривны, продажа – 31,01 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а к концу года он вырастет до 28,10 гривны.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.
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