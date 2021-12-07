Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 7 декабря

Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,38 гривны, что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Достойно внимания Печальные рекорды: как защитить свои деньги от инфляции

Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 30,91 гривны, что на 9 копеек больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,30 – 27,32.

Евро – 30,82 – 30,84.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,22 гривны, продажа – 27,44 гривны.

Евро: покупка – 30,65 гривны, продажа – 31,01 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.

В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а к концу года он вырастет до 28,10 гривны.

а к концу года он вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.

К теме Гривна обесценилась на 5% за месяц: как долго это продлится

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала