НБУ изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 2 ноября
2 ноября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар минимально вырос относительно украинской гривне, тогда как евро существенно ослаб.
Официальный курс доллара и евро
Во вторник, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,29 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Цена европейской снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,43 гривны, что на 16 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,30 – 26,32.
- Евро – 30,46 – 30,47.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,23 гривны, продажа – 26,42 гривны.
- Евро: покупка – 30,23 гривны, продажа – 30,62 гривны.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.
- В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а по состоянию на конец года – 29 гривен.
- В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала