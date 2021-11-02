НБУ изменил стоимость доллара и евро: курс валют на 2 ноября

Во вторник, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар минимально вырос относительно украинской гривне, тогда как евро существенно ослаб.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 2 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,29 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Цена европейской снизилась. Курс евро остановился на уровне 30,43 гривны, что на 16 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,30 – 26,32.

Евро – 30,46 – 30,47.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,23 гривны, продажа – 26,42 гривны.

Евро: покупка – 30,23 гривны, продажа – 30,62 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году составит 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны , а по состоянию на конец года – 29 гривен.

, а по состоянию на конец года – гривен. В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года – 28,70 гривны за доллар.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала