Доллар и евро снова выросли в цене: курс валют на 1 декабря
1 декабря 2021 , 08:45Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 1 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают укрепляться относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 1 декабря, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 27,21 гривны, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Стоимость европейской валюты тоже растет. Курс евро остановился на уровне 30,92 гривны, что на 27 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,15 – 27,17.
- Евро – 30,89 – 30,91.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,08 гривны, продажа – 27,34 гривны.
- Евро: покупка – 30,59 грн, продажа – 30,98 грн.
Прогноз курса гривны в 2022 году
- Согласно Международному валютному фонду, среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны.
- В Минэкономики эксперты отметили в консенсус-прогнозе, что среднегодовой курс доллара США достигнет 28,50 гривны, а к концу года он вырастет до 29 гривен.
- В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, а в конце года эта цифра вырастет до 28,70 гривны за доллар.