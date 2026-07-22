Доллар в банках пошел вверх: что происходит с курсом валют

В среду, 22 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,75 гривны, а курс евро остался на отметке 51,09 гривны. При этом в обменных пунктах и банках валюту покупают и продают по другим курсам.

Какой курс валют в банках

По состоянию на утро 22 июля доллар в банках подорожал, как свидетельствуют данные 24 Канала.

Покупка доллара в среднем осуществляется по 44,48 гривны ( +2 копейки), а продажа – по 44,99 гривны ( +4 копейки).

+2 копейки), а продажа – по +4 копейки). Покупка евро осуществляется по 50,80 гривны ( без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по 51,44 гривны (-1 копейка).

Что с курсом валют на черном рынке

На черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в среднем осуществляется по 44,80 гривны ( без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по 44,75 гривны ( -8 копеек).

без изменений по сравнению со вторником), а продажа – по -8 копеек). В то время как покупка евро происходит по 51,25 гривны ( также без изменений), а продажа – по 51,30 гривны ( -6 копеек).

Каков курс валют в обменных пунктах

В обменных пунктах, по данным finance.ua, утром доллары в среднем покупают по 44,33 гривны ( -1 копейка), а продают – по 44,81 гривны ( +4 копейки).

-1 копейка), а продают – по +4 копейки). Евро покупают по 50,93 гривны ( без изменений), а продают – по 51,46 гривны ( -7 копеек).

Стоит добавить, что в конце июля на валютном рынке Украины возможны незначительные ежедневные колебания курса. Однако эксперты отмечают, что украинцам не стоит беспокоиться из-за краткосрочных колебаний. Они являются обычным явлением для рынка и не свидетельствуют о появлении серьезных рисков или дестабилизации.

По словам банкиров, НБУ и в дальнейшем будет располагать достаточным количеством инструментов для сдерживания резких колебаний, в частности благодаря валютным интервенциям в рамках режима управляемой гибкости. Это позволит поддерживать равновесие между спросом и предложением на валютном рынке.