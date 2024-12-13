В Китае раскрыли планы по курсу юаня, который до этого зафиксировал резкий обвал

Центральный банк Китая рассказал о своих планах относительно курса национальной валюты – юаня. Это связано с рисками, которых стремится избежать Пекин.

Планы центробанка Китая относительно курса юаня

Народный банк Китая имеет целью сохранять курс юаня стабильным. Дело в том, что официальный Пекин намерен решительно предотвращать риски чрезмерного роста обменного курса юаня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сообщают, что китайский центральный банк увеличит объемы операций по покупке – продаже казначейских облигаций и обеспечит надежную среду ликвидности для выпуска государственных облигаций.

На момент создания этого материала, курс доллара относительно китайской валюты торгуется на уровне 7,27 юаня. Доллар подорожал во время сегодняшних торгов на 0,74%, по данным Google Финансы. Тогда как за последние 6 месяцев американская валюта укрепила свои позиции относительно юаня на 0,31%, а с начала года – на 2,91%.

Напомним, что в начале декабря юань обвалился до самого низкого уровня с ноября 2023 года. Речь идет о курсе на уровне 7,29 юаня за доллар. Это была реакция китайской валюты на заявления Дональда Трампа о намерении ввести новые тарифы на импорт из Китая с приходом в должность.