Валюта важного партнера Украины резко обвалилась в цене

Британский фунт фиксирует существенные потери на валютном рынке. На фунт стерлингов давит фактор тарифной угрозы со стороны США, которая снова набирает обороты после успеха компании DeepSeek.

Сколько долларов стоит фунт стерлингов

Фунт стерлингов упал относительно доллара, прервав трехдневную серию роста. Дело в том, что валютные инвесторы снова обратили внимание на тарифные угрозы со стороны США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главная причина новой волны беспокойства из-за тарифов США – масштабная распродажа акций технологических компаний и бегство инвесторов в активы-убежища. Напомним, что из-за успеха чатбота с технологией искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek спровоцировал обвал фондового рынка на 1 триллион долларов, тогда как самые богатые люди мира потеряли более 100 миллиардов долларов.

Важно! Доллар, который стремительно рос после выборов в США в ноябре, в последнее время оказался под давлением, поскольку конкретные тарифные планы, на которые ожидали инвесторы, не были реализованы после инаугурации президента Дональда Трампа.

Курс фунта стерлинга упал на 0,6% до 1,2426 доллара США. После инаугурации Трампа, которая прошла 20 января, британская валюта подорожала примерно на 2%. В то же время фунт стерлингов продолжает фиксировать потери относительно доллара четвертый месяц подряд.