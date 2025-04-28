100 дней Трампа: почему доллар США зафиксировал рекордный обвал за более чем 50 лет

Доллар США зафиксировал существенный обвал на рынке за первые 100 дней Дональда Трампа в Белом доме. Это рекордный обвал американской валюты за десятилетие.

Доллар США рекордно обвалился за первые 100 дней Трампа на посту

За первые 100 дней Дональда Трампа на посту президента США доллар существенно упал в цене. Более того, американская валюта зафиксировала худший обвал со времен Ричарда Никсона, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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За период с 20 января по 25 апреля 2025 года индекс доллара США упал примерно на 9%. Интересно, что за последние десятилетия за первые 100 дней президента США, как правило, фиксировали укрепление позиций доллара на рынке. Последний раз доллар падал в цене аж в 1973 году, когда президентом США во второй раз был Ричард Никсон. Обвал доллара тогда был спровоцирован решением Никсона об отказе от золотого стандарта и перехода к плавающему курсу валют.

Важно! Обесценивание доллара США в 2025 году связано с экономической политикой Дональда Трампа. Прежде всего речь идет о тарифах на импорт товаров из всех стран мира. Напомним, что самые большие пошлины США установили на импорт из Китая, который является ключевым конкурентом США.

Агрессивная политика Трампа спровоцировала обвал фондового рынка США, а также заставила инвесторов вкладывать деньги за пределами первой экономики мира. Поэтому позиции доллара на рынке ослабли, тогда как другие валюты и золото существенно выросли в цене. Напомним, что курс евро к доллару в 2025 году растет самыми быстрыми темпами за 15 лет. Кроме того, золото несколько раз обновило исторический максимум на рынке