Доллар для украинцев дорожает: какой курс теперь в обменниках

Во вторник, 10 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,89 гривны, а евро – 50,71 гривны. После очередного рекорда американской валюты цены на наличные также "полезли" вверх.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 10 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,70 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,20 гривны (+15 копеек).

Покупка евро проходит по 50,65 гривны (+25 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (+25 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,05 гривны (+15 копеек), а продажа – по 44,20 гривны (+20 копеек).

Зато покупка евро проходит по 51,30 гривны (+30 копеек), а продажа – по 51,54 гривны (+18 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,52 гривны (-4 копейки), а продают – по 44,35 гривны (+9 копеек).

Евро покупают по 51,15 гривны (+38 копеек), а продают – по 51,68 гривны (+16 копеек).

Как влияют события на Ближнем Востоке?

В эксклюзивном комментарии финансовый аналитик Андрей Шевчишин предположил, что на фоне обострения геополитической ситуации официальный курс доллара в Украине может достичь 44 гривен.

Также эксперт отметил, что официальный курс евро вряд ли опустится ниже 50 гривен, ведь для этого нужно, чтобы европейская валюта на мировом рынке обвалилась.

Кроме того, на запрос 24 Канала в Нацбанке ответили, что активизация боевых действий на Ближнем Востоке усилила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках.