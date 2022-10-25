Доллар упал до минимума за 3 недели: на валютный рынок повлияли новости о США и Британии

Доллар продолжает ослабевать против корзины из 6 валют ключевых торговых партнеров США. Что происходит на валютном рынке – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США во вторник, 25 октября, продолжает терять позиции на рынке. Этому способствовали данные по ослаблению экономики США.

Актуально Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,76, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель снизился на 1,10%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 110,83 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,01%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель утратил 2,84%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,43%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,52%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18%.

Как изменились позиции других валют

Фунт вырос на 1,64% на рынке после новостей о том, что новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак. Валюта взлетела до сильнейшего уровня с 15 сентября 2022 года. Однако валютные стратеги предупреждают, что фунт и дальше будет под давлением, по данным Reuters. В 2022 году британская валюта потеряла 16% по отношению к доллару США.

В то же время евро стабилизировался на рынке накануне ожидаемого нового поднятия ставок Европейским центральным банком в четверг, согласно CNBC. В общей сложности на сегодняшних торгах евро упал 0,1%, однако валюта торговалась на уровне близком к своему максимуму, который зафиксировали в начале октября.

Больше об актуальной ситуации на рынке:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 110,76 – 112,13, согласно Yahoo! Finance;

согласно Yahoo! Finance; Доллар США упал до минимума за 3 недели на фоне данных по ослаблению американской экономики. Это привело к смягчению ожиданий темпов дальнейшего поднятия ставок, пишет издание Reuters;

Дело в том, что ослабление позиций доллара на рынке зафиксировали на фоне признаков, свидетельствующих о замедлении крупнейшей экономики мира из-за монетарной политики Федерального резерва;

В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".

Добавим, что официальная денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли в этом году достигла нового максимума за 20 лет – 114,78.