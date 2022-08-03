Изменения на валютном рынке: какую динамику показывает доллар США относительно 6 топовых валют

3 августа 2022 , 18:20
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Доллар продолжает укреплять свои позиции на рынке. Как изменился показатель Индекса доллара США – читайте дальше.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 2 августа, индекс доллара составляет 106,76, по данным портала Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель пошел вверх на 0,49%. Начальная позиция индекса доллара была 106,43. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:

  • максимально индекс доллара поднимался до 109,29 в середине июля 2022 года;
  • тогда как самый низкий этот показатель опускался до 91,78, согласно CNBC.
Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Фактор центробанка США

На позиции Индекса доллара оказала большое влияние одна из последних пресс-конференций главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла, во время которой он рассказывал о поднятии базовой ставки и сдерживании инфляции. Тогда индекс потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1. В тот момент это был минимальный показатель за 3 недели.

Август Индекс доллара США начал с обновления минимального показателя на рынке за месяц. В общем, это было продиктовано действиями трейдеров, решивших сократить свои длинные позиции в американской валюте. Инвесторы все больше поддерживают позицию, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters.

Что происходит с долларом

С начала 2022 года на валютном рынке зафиксировали очень мощную динамику доллара США. Например, Индекс доллара даже взлетел к своему максимальному значению. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.

Ведь доллар – это важная валюта для мировой торговли. Так что результатами такой динамики могут быть следующие моменты:

  • дополнительный удар для глобальной экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
  • сокращение инвестиций,
  • ухудшение финансовых условий,
  • усложнение процесса выполнения государствами своих финансовых обязательств.

Кроме того, следует учитывать, что американский доллар все еще сохраняет за собой статус главной резервной валюты мира. Однако здесь тоже зафиксировали некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который попал в топ 3 ключевых резервных валют в мире.

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Автор: Віта Свірневська