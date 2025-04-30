Доллар ждет важных данных: что с валютой США сегодня

Рынок валют ждёт важных отчётов об экономике США. На фоне этого динамика доллара остаётся стабильной, но некоторые изменения всё-таки зафиксировали.

Почему доллар растет в цене

В среду, 30 апреля, американский доллар продолжает расти в цене. При этом подорожание доллара США весьма незначительное, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Динамика доллара США остается стабильной, поскольку инвесторы ожидают важных отчетов, которые помогут понять состояние американской экономики. В частности, новые данные могут дать представление о первых последствиях тарифной политики Трампа. Для примера, инвесторы ожидают отчеты об инфляции и ВВП США.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 99,31. Доллар подорожал на 0,07% во время торгов, согласно данным MarketWatch. В течение торгового дня доллар США колебался в диапазоне от 99,14 до 99,49.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: